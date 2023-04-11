Эксперты сравнили, сколько лет легковым автомобилям в разных странах Европы.

Литовский исследователь Antanas Baltrušaitis на основе данных Autostat создал диаграмму среднего возраста парка легковых автомобилей в разных странах Европы.

Как видно из диаграммы распределения автомобилей в странах Европы, наибольшая доля новых автомобилей (в возрасте до 2 лет) зарегистрирована в Люксембурге – 19%. В этой же стране также наименьшая доля подержанных автомобилей старше 20 лет – всего 5%.

Похожие показатели – в других наиболее развитых западноевропейских странах: Швеция, Франция, Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Германия, Швейцария. В них доля новых автомобилей в возрасте до 2 лет составляет 10-16% автопарка. Еще около 20% от автопарка занимают свежие автомобили в возрасте 2-5 лет, а доля подержанных авто в возрасте более 20 лет минимальна – около 5-10%.

Также интересно средний возраст украинского автопарка составляет 23,3 года

Среди европейских аутсайдеров по этому показателю – Литва, Латвия, Румыния, Кипр, Эстония, Польша. В этих странах доля новых машин составляет около 3-5%, а значительную часть автопарка составляют автомобили старше 10 лет (70-80%).

Украина по показателям распределения автопарка ближе всего находится именно в этих странах, утверждают в AUTO-Consulting. Доля новых авто в возрасте до 2 лет в нашей стране – около 2%, в возрасте 3-5 лет – всего 4%. Ну а доля подержанных автомобилей почти самая высокая среди стран Европы: автопарк старше 2 лет составляет 45%, возрастом 10-20 лет – 38%.

К сожалению, во время войны украинский автопарк не будет молодеть, ведь в страну ввозят достаточно много подержанных автомобилей. Ситуация должна измениться после победы Украины, когда автопарк начнет быстрое и качественное обновление, прогнозируют эксперты.