Експерти порівняли, скільки років легковим автомобілям в різних країнах Європи.

Литовський дослідник Antanas Baltrušaitis на основі даних Autostat створив діаграму середнього віку парку легкових автомобілів в різних країнах Європи.

Як видно з діаграми, розподілу автомобілів у країнах Європи, найбільша частка нових автомобілів (віком до 2 років) зареєстрована у Люксембурзі – 19%. В цій же країні також найменша доля старих автомобілів віком понад 20 років – лише 5%.

Схожі показники – в інших найбільш розвинених західноєвропейських країнах: Швеція, Франція, Бельгія, Нідерланди, Данія, Норвегія, Німеччина, Швейцарія. В них частка нових авто віком до 2 років становить 10-16% автопарку. Ще близько 20% від автопарку займають свіжі автомобілі віком 2-5 років, а частка старих авто віком понад 20 років мінімальна – близько 5-10%.

Також цікаво середній вік українського автопарку становить 23,3 року

Серед європейських аутсайдерів за цим показником – Литва, Латвія, Румунія, Кіпр, Естонія, Польща. В цих країнах частка нових авто складає близько 3-5%, а значну частину автопарку становлять автомобілі віком понад 10 років (70-80%).

Україна за показниками розподілу автопарку найближче знаходиться саме до цих країн, стверджують в AUTO-Consulting. Частка нових авто віком до 2 років в нашій країні – близько 2%, віком 3-5 років – лише 4%. Ну а частка старих автомобілів майже найвища серед країн Європи: автопарк віком понад 2 років становить 45%, віком 10-20 років – 38%.

На жаль, під час війни український автопарк не почне молодшати, адже в країну ввозять досить багато вживаних автомобілів. Ситуація повинна змінитись після перемоги України, коли автопарк почне швидке та якісне оновлення, прогнозують експерти.