Доля бензиновых и дизельных двигателей уменьшается, зато растет сегмент электрических и гибридных авто.
По итогам 2023 года самыми популярными на украинском рынке новых легковых авто остаются модели с бензиновыми двигателями, но их доля продолжает уменьшаться. В то же время доли электромобилей и гибридов растут, сообщает Укравтопром.
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В прошлом году бензиновые авто охватили 47% продаж новых легковушек, уменьшив свою рыночную долю относительно 2022 г. на 10 процентных пунктов (п.п.). Сегмент дизельных авто остался в пределах 23%. Доля гибридов увеличилась с 13% до почти 18%. Также выросла доля электромобилей с 6% до 12%. Автомобилям с ГБО принадлежало около 1% рынка новых легковушек, как и в предыдущем году.
Среди подержанных легковушек, что в прошлом году перешли на украинские номера, также доминировали авто с ДВС:
- Бензиновые – 45% (+6 п.п.);
- Дизельные – 33% (-19 п.п.);
- Электро – 14% (+11 п.п.);
- Авто с ГБО – 5% (без изменений);
- Гибридные – 3% (+2 п.п.).