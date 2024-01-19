Часка бензинових та дизельних двигунів зменшується, натомість зростає доля електричних та гібридних авто.

За підсумками 2023 року найпопулярнішими на українському ринку нових легкових авто залишаються моделі з бензиновими двигунами, але їх частка продовжує зменшуватись. Водночас частки електромобілів та гібридів зростають, повідомляє Укравтопром.

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У минулому році бензинові авто охопили 47% продажів нових легковиків, зменшивши свою ринкову частку відносно 2022 р. на 10 відсоткових пунктів (в.п.). Сегмент дизельних авто залишився в межах 23%. Частка гібридів збільшилась з 13% до майже 18%.Також зросла частка електромобілів з 6% до 12%. Автомобілям з ГБО належало близько 1% ринку нових легковиків, як і у попередньому році.

Серед вживаних легковиків, що у минулому році перейшли на українські номери також домінували авто з ДВЗ: