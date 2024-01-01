Какой транспорт, произведенный в Украине, стал на 15% дешевле

В новый перечень вошли 88 позиций от 9 украинских производителей. Как рассказала на своей странице в Facebook Первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко, в списке есть автобусы, грузовики, прицепы, цистерны и другая колесная техника.

В перечень вошли:

"Черкасский автобус" - на автобусы и грузовики;

ООО "Эверласт" - на полуприцеп-цистерну для нефтепродуктов;

"Агромашинвест" - погрузчик FARMER;

Завод "СПД Петров" - 11 видов прицепов;

ELVORTI - на экскаваторы-погрузчики ELEX;

"Велмаш-Украина" - прицепы, полуприцепы, прицепы-платформы, манипуляторы;

"Карат-Лифткомплект" - шесть видов лифтов;

Завод "Евроформат" - три вида лифтов;

TAD производство специальных прицепов - 33 позиции прицепов и полуприцепов.

На эту технику и оборудование уже действует 15% компенсации. В дальнейшем перечень техники, за которую можно будет получить компенсацию, будет обновляться.

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"Надеемся, что если будет активный запрос от производителей, будем обновлять реестр каждые две недели", – подчеркнула Юлия Свириденко.

Компенсацию можно получить на товары, приобретенные до 1 декабря 2024 года. Подать же заявку - до 5 декабря. Если техника приобретена после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году.