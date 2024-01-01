На Ровенщине показали каталог локализованной украинской техники

За 2023-2024 годы Ровенская область, как пишет Федерация работодателей Украины, закупила 156 единиц колесной техники отечественных производителей. Однако в ходе обсуждения вопросов закупок подчеркнуто, что этого мало – потребность значительно больше.



По состоянию на конец сентября 2024 года громадам Ровенской области требуется 372 единицы колесной техники. Области крайне необходимо закупить 106 машин коммунальной группы, 75 автомобилей для медицинских учреждений, а также 68 школьных автобусов.

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Полностью укомплектовать регион этой техникой могут украинские производители, которые уже достигли высоких стандартов в изготовлении пассажирской, коммунальной, сельскохозяйственной техники. Главный аргумент в том, что все эти машины изготовлены по мировым стандартам.

Каждый, кто заправится на любой АЗК AMIC ENERGY бензином или дизельным топливом, приобщается к помощи ВСУ в рамках благотворительной инициативы "MAVIC от AMIC". В рамках данного проекта компания перечисляет 5 гривен с каждого топливного чека на закупку сотни дронов DJI MAVIC 3 (различных вариаций) для ВСУ. Рекламная информация

Каталог убедительно доказывает о соответствии мировым образцам, поскольку производители используют машинокомплекты ведущих брендов. При этом они даже в условиях военного времени наладили изготовление отдельных компонентов, деталей и агрегатов на собственных мощностях или разместили такие заказы на украинских заводах.

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Кстати, почти 4000 предприятий по всей Украине работают в кооперации с компаниями, которые сейчас подпадают под закон о локализации и вписываются в нормативные требования.

Достижение необходимого уровня локализации позволяет ставить на технику клеймо "Сделано в Украине". Каталог имеет четыре раздела. Открыли перечень производители общественного транспорта.

И хотя группа украинских производителей пассажирских машин немалая, представлена в четырех позициях (автобусы, электробусы, троллейбусы, трамваи), значительно больший перечень вышел в сегментах коммунальной и специальной техники. Они имели девять и семь тематических позиций соответственно.

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Проект призван популяризировать украинскую технику и транспортные средства среди украинских покупателей. Он реализуется Федерацией работодателей Украины совместно с Министерством экономики Украины, Ассоциацией городов Украины и других заинтересованных сторон.