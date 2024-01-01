На Рівненщині показали каталог локалізованої української техніки

За 2023-2024 роки Рівненщина, як пише Федерація роботодавців України, закупила 156 одиниць колісної техніки вітчизняних виробників. Однак в ході обговорення питань закупок підкреслено, що цього мало – потреба значно більша.



Станом на кінець вересня 2024 року громади Рівненщини потребують 372 одиниці колісної техніки. Області вкрай необхідно закупити 106 машин комунальної групи, 75 автомобілів для медичних закладів, а також 68 шкільних автобусів.

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Повністю укомплектувати регіон цією технікою можуть українські виробники, які вже досягли високих стандартів у виготовленні пасажирської, комунальної, сільськогосподарської техніки. Головний аргумент в тому, що всі ці машини виготовлені за світовими стандартами.

Кожен, хто заправиться на будь-якій АЗК AMIC ENERGY бензином або дизельним пальним, долучається до допомоги ЗСУ у межах благодійної ініціативи «MAVIC від AMIC». В рамках даного проєкту компанія перераховує 5 гривень з кожного паливного чека на закупівлю сотні дронів DJI MAVIC 3 (різних варіацій) для ЗСУ. Рекламна інформація

Каталог переконливо доводить про відповідність світовим зразкам, оскільки виробники використовують машинокомплекти провідних брендів. При цьому вони навіть в умовах воєнного часу налагодили виготовлення окремих компонентів, деталей й агрегатів на власних потужностях чи розмістили такі замовлення на українських заводах.

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До речі, майже 4000 підприємств по всій Україні працюють в кооперації з компаніями, що нині підпадають під закон про локалізацію і вписуються в нормативні вимоги.

Досягнення необхідного рівня локалізації дозволяє ставити на техніку клеймо "Зроблено в Україні". Каталог має чотири розділи. Відкрили перелік виробники громадського транспорту.

І хоча група українських виробників пасажирських машин чимала, представлена в чотирьох позиціях (автобуси, електробуси, тролейбуси, трамваї), значно більший перелік вийшов у сегментах комунальної та спеціальної техніки. Вони мали дев’ять та сім тематичних позицій відповідно.

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Проєкт покликаний популяризувати українську техніку і транспортні засоби серед українських покупців. Він реалізується Федерацією роботодавців України спільно з Міністерством економіки України, Асоціацією міст України та інших зацікавлених сторін.