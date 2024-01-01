Завдяки локалізації ця машина отримала статус "Зроблено в Україні"

Виробник спецтехніки з Кропивницького ще в березні на своєму сайті сповістив про нову "вісімдесят першу" машину. А у травні модель ELEX 81 дебютувала в Києві на Міжнародній промисловій виставці-форумі як продукт вітчизняного виробництва.

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Новачок привернув увагу багатьох відвідувачів, особливо з-поміж фахівців комунальної сфери, підприємств зв’язку, енергопостачання, сільського господарства. Спеціалістам вбачалися відразу два постулати привабливості.

В першому випадку виготовлений чи зібраний з машинокомплектів продукт, як правило, дешевший від готового імпортного. Машина з Кропивницького – не виняток.

Місцеві виробничі потужності та 42-процентна локалізація деталей й компонентів українського виробництва від багатьох заводів знижує не тільки цінник, але й затрати на технічне обслуговування та придбання запасних частин.

Отож, другий постулат привабливості варто віднести до помірної вартості володіння такою машиною.

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Розробники запевняють, що встановлений на екскаваторі-навантажувачі ELEX 81 двигун Weichai WP4 з електронною системою управління Bosh та потужністю 111 к.с. не лише найпотужніший серед аналогів цього класу, але й найекономніший.

Завдяки багатьом інноваціям в комплектуванні силового агрегата, гідропомп, напівавтоматичної гідромеханічної коробки передач з ручним перемиканням екскаватор-навантажувач ELEX 81 забезпечує в середньому економію пального на 11%.

Операційні можливості за глибиною копання, висотою розвантаження, силовому зусиллю не поступаються аналогічним машинам іменитих брендів. Палітра навісного інструментарію також надзвичайно широка.

Фото/відео: ELEX