Благодаря локализации эта машина получила статус "Сделано в Украине"

Производитель спецтехники из Кропивницкого еще в марте на своем сайте сообщил о новой "восемьдесят первой" машине. А в мае модель ELEX 81 дебютировала в Киеве на Международной промышленной выставке-форуме как продукт отечественного производства.

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Новичок привлек внимание многих посетителей, особенно среди специалистов коммунальной сферы, предприятий связи, энергоснабжения, сельского хозяйства. Специалистам виделись сразу два постулата привлекательности.

В первом случае изготовленный или собранный из машинокомплектов продукт, как правило, дешевле готового импортного. Машина из Кропивницкого – не исключение.

Местные производственные мощности и 42-процентная локализация деталей и компонентов украинского производства от многих заводов снижает не только ценник, но и затраты на техническое обслуживание и приобретение запасных частей.

Поэтому, второй постулат привлекательности следует отнести к умеренной стоимости владения такой машиной.

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Разработчики уверяют, что установленный на экскаваторе-погрузчике ELEX 81 двигатель Weichai WP4 с электронной системой управления Bosh и мощностью 111 л.с. не только самый мощный среди аналогов этого класса, но и самый экономичный.

Благодаря многим инновациям в комплектовании силового агрегата, гидропомп, полуавтоматической гидромеханической коробки передач с ручным переключением экскаватор-погрузчик ELEX 81 обеспечивает в среднем экономию топлива на 11%.

Операционные возможности по глубине копания, высоте разгрузки, силовому усилию не уступают аналогичным машинам именитых брендов. Палитра навесного инструментария также чрезвычайно широка.

Фото/видео: ELEX