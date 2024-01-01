Який транспорт, вироблений в Україні, став на 15% дешевшим

До нового переліку ввійшли 88 позицій від 9 українських виробників. Як розповіла на своїй сторінці в Facebook Перша віцепрем'єр-міністер Юлія Свириденко, в списку є автобуси, вантажівки, причепи, цистерни та інша колісна техніка.

До переліку увійшли:

"Черкаський автобус" — на автобуси та вантажівки;

ТОВ "Еверласт" — на напівпричіп-цистерну для нафтопродуктів;

"Агромашінвест" — навантажувач FARMER;

Завод "СПД Пeтров" — 11 видів причепів;

ELVORTI — на екскаватори-навантажувачі ELEX;

"Велмаш-Україна" — причепи, напівпричепи, причепи-платформи, маніпулятори;

"Карат-Ліфткомплект" — шість видів ліфтів;

Завод "Євроформат" — три види ліфтів;

TAD manufacturing of special trailers — 33 позиції причепів та напівпричепів.

На цю техніку та обладнання вже діє 15% компенсації. Надалі перелік техніки, за яку можна буде отримати компенсацію, буде оновлюватися.

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"Сподіваємося, що якщо буде активний запит від виробників, будемо оновлювати реєстр кожні два тижні", – підкреслила Юлія Свириденко.

Компенсацію можна отримати на товари, придбані до 1 грудня 2024 року. Подати ж заявку — до 5 грудня. Якщо техніка придбана після 1 грудня, компенсація нараховуватиметься в наступному році.