Какой ущерб нанесли украинские водители в ДТП за границей

Количество случаев ДТП с участием украинских водителей за рубежом значительно возросло из-за увеличения срока их пребывания в других странах, сообщает МТСБУ.

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За I полугодие количество требований от иностранных урегулировщиков по результатам ДТП с участием украинских водителей увеличилось на 12,78%, а общая уплаченная сумма страхового возмещения по таким требованиям составляет € 26 млн, что на 19% больше чем за аналогичный период 2023 г.

В этом году наибольшее количество урегулированных требований от иностранных урегулировщиков касалась договоров “Зеленая карта”, заключенных с СК “Украинская страховая группа”, общая сумма возмещения - €5,6 млн. Также значительное количество урегулированных требований имеют “ТАС”, “Гардиан”, “Княжа” и “ПЗУ Украина”.