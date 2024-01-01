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Какой ущерб нанесли украинские водители в ДТП за границей

За рубежом возросло количество ДТП с участием украинских водителей. Также выросла общая сумма урегулирования.
Сколько выплатили страховые компании по полисам "зеленая карта" - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Сколько выплатили страховые компании по полисам "зеленая карта"

Евгений Гудущан
logo31 июля, 12:15
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Количество случаев ДТП с участием украинских водителей за рубежом значительно возросло из-за увеличения срока их пребывания в других странах, сообщает МТСБУ.

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За I полугодие количество требований от иностранных урегулировщиков по результатам ДТП с участием украинских водителей увеличилось на 12,78%, а общая уплаченная сумма страхового возмещения по таким требованиям составляет € 26 млн, что на 19% больше чем за аналогичный период 2023 г.

В этом году наибольшее количество урегулированных требований от иностранных урегулировщиков касалась договоров “Зеленая карта”, заключенных с СК “Украинская страховая группа”, общая сумма возмещения - €5,6 млн. Также значительное количество урегулированных требований имеют “ТАС”, “Гардиан”, “Княжа” и “ПЗУ Украина”.

#Новости #Aвтобизнес #Страхование