Яких збитків нанесли українські водії в ДТП за кордоном

Кількість випадків ДТП за участі українських водіїв за кордоном значно зросла через збільшення терміну їх перебування в інших країнах, повідомляє МТСБУ.

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За І півріччя кількість вимог від іноземних врегулювальників за наслідками ДТП за участі українських водіїв збільшилася на 12,78%, а загальна сплачена сума страхового відшкодування за такими вимогами становить €26 млн, що на 19% більше ніж за аналогічний період 2023 р.

В цьому році найбільша кількість урегульованих вимог від іноземних врегулювальників стосувалася договорів “Зелена картка”, укладених з СК “Українська страхова група”, загальна сума відшкодування - €5,6 млн. Також значну кількість врегульованих вимог мають “ТАC”, “Гардіан”, “Княжа” та “ПЗУ Україна”.