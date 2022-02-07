По прогнозам экспертов к 2050 году водород будет покрывать до 12% мирового энергопотребления.

По прогнозам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), к 2050 году водород будет покрывать до 12% мирового энергопотребления.

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Важно понимать, что водород – это не только экология, но и немалая экономическая выгода. По данным экспертов, суммарная стоимость водорода и его производных (аммиака, метанола) в 2050 году будет намного меньше, чем нынешняя стоимость нефти. То есть водород может стать доступным ресурсом.

Поэтому очевидно, что страны, которые сейчас инвестируют в развитие возобновляемых источников энергии, будут задавать в будущем "тон" на энергетическом рынке, обеспечивая не только собственные потребности, но и зарабатывая на экспорте, в частности водорода.

"Украина до 2050 года имеет все шансы стать ведущим водородным хабом Европы и ключевым транспортером этого ресурса. Мы имеем колоссальные возможности для производства водорода, у нас есть весомый козырь – наша ГТС, которой при условии модернизации можно транспортировать водород. И, конечно, выгодное географическое расположение", – пишет на своей странице в соцсети председатель общественного совета Госэнергоэффективности Александр Репкин.