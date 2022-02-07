За прогнозами експертів до 2050 року водень покриватиме до 12% світового енергоспоживання.

За прогнозами Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA), до 2050 року водень покриватиме до 12% світового енергоспоживання.

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Важливо розуміти, що водень — це не лише екологія, а й чимала економічна вигода. За даними експертів, сумарна вартість водню та його похідних (аміаку, метанолу) у 2050 році буде набагато меншою, ніж нинішня вартість нафти. Тобто водень може стати доступним ресурсом.

Тому очевидно, що країни, які зараз інвестують у розвиток відновлюваних джерел енергії, задаватимуть у майбутньому "тон" на енергетичному ринку, забезпечуючи не лише власні потреби, а й заробляючи на експорті, зокрема водню.

"Україна до 2050 року має всі шанси стати провідним водневим хабом Європи та ключовим транспортером цього ресурсу. Ми маємо колосальні можливості для виробництва водню, в нас є вагомий козир — наша ГТС, якою за умови модернізації можна транспортувати водень. І, звичайно, вигідне географічне розташування", - пише на своїй сторінці у соцмережі голова громадської ради Держенергоефективності Александр Репкин