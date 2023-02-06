Среди уничтоженных либо захваченных образцов колесной или гусеничной техники – арктические ракетные комплексы, машины-амфибии и прочее.
Вооруженные Силы Украины только по подтвержденным данным уже уничтожили более 9000 единиц российского вооружения и военной техники. А в последнюю неделю рашисты потеряли несколько редких и интересных образцов вооружения и военной техники.
Также интересно тест-драйв трофейной "Мста-С"
"Арктические" ЗРК
По состоянию на 2020 год оккупанты имели всего 12 "арктических" зенитных ракетных комплексов 9А331МДТ "Тор-М2ДТ" - и два из них были уничтожены в Украине в Херсонской области в течение трех дней. Впервые этот ЗРК засветился в Украине в декабре 2022 года.
ГАЗ-3937 "Водник"
Александр Коваленко на своей странице в Telegram опубликовал фото интересного трофея, оказавшегося в руках ВСУ – автомобиль ГАЗ-3937 "Водник", предназначенный для транспортировки людей и грузов, который может преодолевать водные препятствия.
Российский "Водник", фото из Telegram-канала Александра Коваленко
Машина может перевозить 10-11 пассажиров или 1500-2500 кг груза при полной массе 6600-7500 кг, скорость по шоссе – 120 км/ч, запас хода – 700-1000 кг. Всего было поставлено 54 таких машин для МВД РФ, а с 2005 года такие машины должны были производить и для минобороны.
МТ-ЛБ с необычной пушкой
Еще один интересный трофей взяли ВСУ в районе Угледара – это российская МТ-ЛБ, оснащенная установкой 2М-7 с двумя 14-5, мм пулеметами КПВ. Такие установки, прежде всего, предназначены для оснащения патрульных катеров и траулеров.
Еще один интересный трофей, засветившийся на фото – это российский комплекс радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки РБ-341В "Леер-3".
Этот комплекс довольно редок, производится с 2015 года в ограниченных количествах и был замечен в Украине еще до начала полномасштабного вторжения РФ, в частности, "засветился" в 2018 году в Луганской области.