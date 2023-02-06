Среди уничтоженных либо захваченных образцов колесной или гусеничной техники – арктические ракетные комплексы, машины-амфибии и прочее.

Вооруженные Силы Украины только по подтвержденным данным уже уничтожили более 9000 единиц российского вооружения и военной техники. А в последнюю неделю рашисты потеряли несколько редких и интересных образцов вооружения и военной техники.

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"Арктические" ЗРК

По состоянию на 2020 год оккупанты имели всего 12 "арктических" зенитных ракетных комплексов 9А331МДТ "Тор-М2ДТ" - и два из них были уничтожены в Украине в Херсонской области в течение трех дней. Впервые этот ЗРК засветился в Украине в декабре 2022 года.

#Ukraine: The second ever destruction (in as many days) of the extremely rare Russian 9A331MDT Tor-M2DT air defense system, intended for use in the Arctic.



It was again destroyed using M982 Excalibur guided projectiles in #Kherson Oblast. pic.twitter.com/b1YOID0mj2 — Trending News (@Trendings911) February 3, 2023

ГАЗ-3937 "Водник"

Александр Коваленко на своей странице в Telegram опубликовал фото интересного трофея, оказавшегося в руках ВСУ – автомобиль ГАЗ-3937 "Водник", предназначенный для транспортировки людей и грузов, который может преодолевать водные препятствия.



Российский "Водник", фото из Telegram-канала Александра Коваленко

Машина может перевозить 10-11 пассажиров или 1500-2500 кг груза при полной массе 6600-7500 кг, скорость по шоссе – 120 км/ч, запас хода – 700-1000 кг. Всего было поставлено 54 таких машин для МВД РФ, а с 2005 года такие машины должны были производить и для минобороны.

МТ-ЛБ с необычной пушкой

Еще один интересный трофей взяли ВСУ в районе Угледара – это российская МТ-ЛБ, оснащенная установкой 2М-7 с двумя 14-5, мм пулеметами КПВ. Такие установки, прежде всего, предназначены для оснащения патрульных катеров и траулеров.

#Ukraine: An interesting Russian MT-LB variant was captured by the Ukrainian army in the vicinity of Vuhledar, #Donetsk Oblast - the APC was upgunned with a 2M-7 naval turret with 2 KPV 14.5mm heavy machine guns, originally intended to be installed on patrol boats and trawlers. pic.twitter.com/M1s9E1Dsqz — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 3, 2023

Еще один интересный трофей, засветившийся на фото – это российский комплекс радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки РБ-341В "Леер-3".

Этот комплекс довольно редок, производится с 2015 года в ограниченных количествах и был замечен в Украине еще до начала полномасштабного вторжения РФ, в частности, "засветился" в 2018 году в Луганской области.