Серед знищених або захоплених зразків колісної чи гусеничної техніки - арктичні ракетні комплекси, машини-амфібії та інше.

Збройні Сили України лише за підтвердженими даними вже знищили понад 9000 одиниць російського озброєння та військової техніки. А протягом останнього тижня рашисти втратили кілька рідкісних та цікавих зразків озброєння та військової техніки.

Також цікаво тест-драйв трофейної "Мста-С"

"Арктичні" ЗРК

Станом на 2020 рік окупанти мали всього 12 "арктичних" зенітних ракетних комплексів 9А331МДТ "Тор-М2ДТ" – і два з них було знищено в Україні в Херсонській області протягом трьох днів. Вперше ж цей ЗРК засвітився в Україні у грудні 2022 року.

#Ukraine: The second ever destruction (in as many days) of the extremely rare Russian 9A331MDT Tor-M2DT air defense system, intended for use in the Arctic.



It was again destroyed using M982 Excalibur guided projectiles in #Kherson Oblast. pic.twitter.com/b1YOID0mj2 — Trending News (@Trendings911) February 3, 2023

ГАЗ-3937 "Водник"

Олександр Коваленко на своїй сторінці у Telegram опублікував фото цікавого трофея, який опинився в руках ЗСУ – автомобіль ГАЗ-3937 "Водник", призначений для транспортування людей та вантажів, який може долати водні перешкоди.



Російський "Водник", фото з Telegram-канала Олександра Коваленка

Машина може перевозити 10-11 пасажирів або 1500-2500 кг вантажу при повній масі у 6600-7500 кг, швидкість по шосе – 120 км/год, запас ходу – 700-1000 кг. Всього було поставлено 54 таких машини для МВС РФ, а з 2005 році такі машини мали виробляти й для міноборони.

МТ-ЛБ з незвичною гарматою

Ще один цікавий трофей взяли ЗСУ в районі Вугледара – це російська МТ-ЛБ, оснащена установкою 2М-7 з двома 14-5, мм кулеметами КПВ. Такі установки передусім призначені для оснащення патрульних катерів і траулерів.

#Ukraine: An interesting Russian MT-LB variant was captured by the Ukrainian army in the vicinity of Vuhledar, #Donetsk Oblast - the APC was upgunned with a 2M-7 naval turret with 2 KPV 14.5mm heavy machine guns, originally intended to be installed on patrol boats and trawlers. pic.twitter.com/M1s9E1Dsqz — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 3, 2023

Ще один цікавий трофей, який "засвітився" на фото – це російський комплекс радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки РБ-341В "Леер-3".

Цей комплекс доволі рідкісний, виробляється з 2015 року в обмежених кількостях і був помічений в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, зокрема "засвітився" у 2018 році на Луганщині.