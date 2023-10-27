Министерство обороны США в среду вечером, 26 октября, объявило о новом транше военной помощи Украине, куда вошли средства противовоздушной обороны, разные боеприпасы и вооружения.

По отсчету, это уже 49-я партия помощи для Украины за время захватнической российской войны. В этот раз дополнительный пакет помощи в области безопасности оценивается в 150 миллионов долларов. Такая помощь будет продолжаться и дальше.

На прошлой неделе президент Джо Байден подал в Конгресс США запрос на поставку Киеву дополнительного количества оружия и оборудования, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя и укрепить украинскую экономику и ее критическую инфраструктуру при защите от российской агрессии.

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Перечень и количество наземной колесной и гусеничной военной техники, которую по состоянию на 26 октября 2023 года США предоставили Украине за время российской захватнической войны:

31 танк Abrams;

45 танков Т-72Б;

186 боевых машин пехоты Bradley;

4 машины группы огневой поддержки Bradley;

189 бронетранспортеров Stryker;

300 бронетранспортеров M113;

250 бронированных машин безопасности M1117;

500+ противоминно-устойчивых транспортных средств с засадой (MRAP);

2000+ многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

200+ легких тактических автомобилей;

300 БМП;

68 грузовиков;

124 прицепа для перевозки тяжелой техники;

600+ тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники;

131 тактический автомобиль для подъема техники;

10 командно-штабных машин;

30 автомобилей боеприпасов;

18 бронированных мостовых систем;

8 транспортных средств материально-технического обеспечения;

239 топливозаправщиков;

105 топливоприцепов;

58 водовозных прицепов;

6 бронированных легковых автомобилей.

Логистическую схему и маршруты поставок военной и гуманитарной помощи США и Украина отработали вместе с европейскими союзниками. Фото: Минобороны США

В общей сложности с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года США выделили более 43,9 миллиарда долларов помощи, чтобы помочь нашей стране защититься.

С более подробным списком и количеством помощи Украине от США за время войны по всей товарной номенклатуре можно ознакомиться по этой ссылке.