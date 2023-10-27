Министерство обороны США в среду вечером, 26 октября, объявило о новом транше военной помощи Украине, куда вошли средства противовоздушной обороны, разные боеприпасы и вооружения.
По отсчету, это уже 49-я партия помощи для Украины за время захватнической российской войны. В этот раз дополнительный пакет помощи в области безопасности оценивается в 150 миллионов долларов. Такая помощь будет продолжаться и дальше.
На прошлой неделе президент Джо Байден подал в Конгресс США запрос на поставку Киеву дополнительного количества оружия и оборудования, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя и укрепить украинскую экономику и ее критическую инфраструктуру при защите от российской агрессии.
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Перечень и количество наземной колесной и гусеничной военной техники, которую по состоянию на 26 октября 2023 года США предоставили Украине за время российской захватнической войны:
- 31 танк Abrams;
- 45 танков Т-72Б;
- 186 боевых машин пехоты Bradley;
- 4 машины группы огневой поддержки Bradley;
- 189 бронетранспортеров Stryker;
- 300 бронетранспортеров M113;
- 250 бронированных машин безопасности M1117;
- 500+ противоминно-устойчивых транспортных средств с засадой (MRAP);
- 2000+ многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
- 200+ легких тактических автомобилей;
- 300 БМП;
- 68 грузовиков;
- 124 прицепа для перевозки тяжелой техники;
- 600+ тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники;
- 131 тактический автомобиль для подъема техники;
- 10 командно-штабных машин;
- 30 автомобилей боеприпасов;
- 18 бронированных мостовых систем;
- 8 транспортных средств материально-технического обеспечения;
- 239 топливозаправщиков;
- 105 топливоприцепов;
- 58 водовозных прицепов;
- 6 бронированных легковых автомобилей.
Логистическую схему и маршруты поставок военной и гуманитарной помощи США и Украина отработали вместе с европейскими союзниками. Фото: Минобороны США
В общей сложности с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года США выделили более 43,9 миллиарда долларов помощи, чтобы помочь нашей стране защититься.
С более подробным списком и количеством помощи Украине от США за время войны по всей товарной номенклатуре можно ознакомиться по этой ссылке.