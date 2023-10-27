Министерство обороны США в среду вечером, 26 октября, объявило о новом транше военной помощи Украине, куда вошли средства противовоздушной обороны, разные боеприпасы и вооружения.

По отсчету, это уже 49-я партия помощи для Украины за время захватнической российской войны. В этот раз дополнительный пакет помощи в области безопасности оценивается в 150 миллионов долларов. Такая помощь будет продолжаться и дальше.

На прошлой неделе президент Джо Байден подал в Конгресс США запрос на поставку Киеву дополнительного количества оружия и оборудования, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя и укрепить украинскую экономику и ее критическую инфраструктуру при защите от российской агрессии.

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Перечень и количество наземной колесной и гусеничной военной техники, которую по состоянию на 26 октября 2023 года США предоставили Украине за время российской захватнической войны:

  • 31 танк Abrams;
  • 45 танков Т-72Б;
  • 186 боевых машин пехоты Bradley;
  • 4 машины группы огневой поддержки Bradley;
  • 189 бронетранспортеров Stryker;
  • 300 бронетранспортеров M113;
  • 250 бронированных машин безопасности M1117;
  • 500+ противоминно-устойчивых транспортных средств с засадой (MRAP);
  • 2000+ многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
  • 200+ легких тактических автомобилей;
  • 300 БМП;
  • 68 грузовиков;
  • 124 прицепа для перевозки тяжелой техники;
  • 600+ тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники;
  • 131 тактический автомобиль для подъема техники;
  • 10 командно-штабных машин;
  • 30 автомобилей боеприпасов;
  • 18 бронированных мостовых систем;
  • 8 транспортных средств материально-технического обеспечения;
  • 239 топливозаправщиков;
  • 105 топливоприцепов;
  • 58 водовозных прицепов;
  • 6 бронированных легковых автомобилей.

Логистическую схему и маршруты поставок военной и гуманитарной помощи США и Украина отработали вместе с европейскими союзниками. Фото: Минобороны США

В общей сложности с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года США выделили более 43,9 миллиарда долларов помощи, чтобы помочь нашей стране защититься.

С более подробным списком и количеством помощи Украине от США за время войны по всей товарной номенклатуре можно ознакомиться по этой ссылке.