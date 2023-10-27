Міністерство оборони США у середу ввечері, 26 жовтня, оголосило про новий транш військової допомоги Україні, куди увійшли засоби протиповітряної оборони, усілякі боєприпаси та озброєння.

За відліком це вже 49-а партія допомоги для України за час загарбницької російської війни. Нинішнього разу додатковий пакет допомоги в галузі безпеки оцінюється у 150 мільйонів доларів. Така допомога буде продовжуватися і далі.

На минулому тижні президент Джо Байден подав до Конгресу США запит на постачання Києву додаткової кількості зброї та обладнання, щоб допомогти Україні досягти успіху на полі бою і зміцнити українську економіку та її критичну інфраструктуру під час захисту від російської агресії.

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Перелік та кількість наземної колісної й гусеничної воєнної техніки, яку станом на 26 жовтня 2023 року США надали Україні за час російської загарбницької війни:

31 танк Abrams;

45 танків Т-72Б;

186 бойових машин піхоти Bradley;

4 машини групи вогневої підтримки Bradley;

189 бронетранспортерів Stryker;

300 бронетранспортерів M113;

250 броньованих машин безпеки M1117;

500+ протимінно-стійких транспортних засобів із засідкою (MRAP);

2000+ багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

200+ легких тактичних автомобілів;

300 БМП;

68 вантажівок;

124 причепи для перевезення важкої техніки;

600+ тактичних автомобілів для буксирування та транспортування техніки;

131 тактичний автомобіль для підйому техніки;

10 командно-штабних машин;

30 автомобілів боєприпасів;

18 броньованих мостових систем;

8 транспортних засобів матеріально-технічного забезпечення;

239 паливозаправників;

105 паливопричепів;

58 водовозних причепів;

6 броньованих легкових автомобілів.

Логістичну схему та маршрути постачання воєнної й гуманітарної допомоги США та Україна відпрацювали разом з європейськими союзниками. Фото: Міноборони США

Загалом з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США виділили понад 43,9 мільярда доларів допомоги, щоб допомогти нашій країні захиститися.

Більш детально про перелік та кількість допомоги Україні від США за час війни по всій товарній номенклатурі можна почитати за цим посиланням.