Среди военного вооружения и оборудования – бронетранспортеры и бронированные авто.

13 апреля 2022 года президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи для Украины на сумму 800 млн долларов.

Впоследствии в сети распространился слайд с презентации пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, в котором было подробно указано, какое именно оружие получат ВСУ, сообщает Defence Express.

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Полный список вооружения:

200 бронетранспортеров M113;

100 бронеавтомобилей HMMWV;

11 вертолетов Mи-17;

18 гаубиц калибра 155 мм и 40 000 снарядов к ним;

10 контрбатарейных радаров AN/TPQ-36;

2 радара для обнаружения воздушных целей AN/MPQ-64 Sentinel;

300 беспилотных систем Switchblade;

500 ракет к комплексам Javelin и тысячи других противотанковых систем;

30 000 бронежилетов и шлемов;

2 000 оптических и лазерных дальномеров;

беспилотники для береговой обороны;

медицинское оборудование;

взрывчатка.

Среди бронетехники – 200 БТРов M113. Это наиболее распространенный бронетранспортер в мире. Его производство началось еще в 1960 году и продолжается до сих пор. Всего в мире произведено около 85 тысяч таких БТРов. У него экипаж из двух человек, а мест для перевозки десантников – 11. БТР легкобронированный, защищенный от мин, имеет пулемет, который вращается на 180 градусов.

Бронеавтомобили HMMWV уже знакомы украинским военным. Эти известные на весь мир авто начали производить в 1980-х годах, они и раньше поставлялись из США в Украину. Легкие тактические многоцелевые автомобили могут быть выполнены во многих модификациях – основной военный автомобиль, легкий грузовик, скорой помощи, мобильные РЛС и ЗРК, инженерные и бронированные машины и т. д.