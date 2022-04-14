Серед військового озброєння та обладнання – бронетранспортери та броньовані авто.

13 квітня 2022 року президент США Джо Байден оголосив про черговий пакет військової допомоги для України на суму у 800 млн доларів.

Згодом в мережі поширився слайд з презентації прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, в якому було детально вказано, яку саме зброю отримають ЗСУ, повідомляє Defence Express.

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Повний перелік озброєння:

200 бронетранспортерів M113;

100 бронеавтомобілів HMMWV;

11 гелікоптерів Mі-17;

18 гаубиць калібром 155 мм і 40 000 снарядів до них;

10 контрбатарейних радарів AN/TPQ-36;

2 радари для виявлення повітряних цілей AN/MPQ-64 Sentinel;

300 безпілотних систем Switchblade;

500 ракет до комплексів Javelin і тисячі інших протитанкових систем;

30 000 бронежилетів і шоломів;

2 000 оптичних і лазерних далекомірів;

безпілотники для берегової оборони;

медичне обладнання;

вибухівка.

Серед бронетехніки – 200 БТРів M113. Це найбільш поширений бронетранспортер у світі. Його виробництво почалось ще у 1960 році та продовжується й досі. Всього у світі вироблено близько 85 тисяч таких БТРів. У нього екіпаж з двох чоловік, а місць для перевезення десантників – 11. БТР легкоброньований, захищений від мін, має кулемет, який обертається на 180 градусів.

Бронеавтомобілі HMMWV вже знайомі українським військовим. Ці відомі на весь світ авто почали виробляти у 1980-тих роках, вони й раніше поставлялись зі США в Україну. Легкі тактичні багатоцільові автомобілі можуть бути виконані в багатьох модифікаціях – основний військовий автомобіль, легка вантажівка, швидкої допомоги, мобільні РЛС та ЗРК, інженерні та броньовані машини тощо.