Какую зарплату получает Илон Маск: шокирующая цифра

Судья Канцлерского суда штата Делавэр Кэтлин МакКормик, которая рассматривает вопрос о том, ли голосование акционеров Tesla возобновило пакет зарплат Илона Маска в размере $56 млрд, обещает вынести решение уже до конца этого года, пишет УкрАвтопром.

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"Я пишу, чтобы сообщить вам, что я имею целью выдать это решение до конца этого года", - говорит она.

Пакет опционов на акции Маска в 2018 году является крупнейшим за всю историю корпоративной Америки, пишет Bloomberg. В январе Маккормик постановила, что "непостижимая" компенсация была несправедливой по отношению к акционерам Tesla.

Сейчас МакКормик взвешивает два решения, которые будут иметь многомиллиардное влияние на Tesla и ее инвесторов:

Требование к Tesla выплатить гонорар в размере $1 млрд юристам, которые представляли интересы акционера, который подал в суд на Маска по его зарплате.

Решить, или июньское голосование акционеров Tesla возобновило платежный пакет Маску после того, как он был отменен январским решением суда.