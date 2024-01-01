Яку зарплатню отримує Ілон Маск: шокуюча цифра

Суддя Канцлерського суду штату Делавер Кетлін МакКормік, яка розглядає питання про те, чи голосування акціонерів Tesla відновило пакет зарплат Ілона Маска в розмірі $56 млрд, обіцяє винести рішення вже до кінця цього року, пише УкрАвтопром.

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«Я пишу, щоб повідомити вам, що я маю на меті видати це рішення до кінця цього року», - говорить вона.

Пакет опціонів на акції Маска в 2018 році є найбільшим за всю історію корпоративної Америки, пише Bloomberg. У січні Маккормік постановила, що «незбагненна» компенсація була несправедливою по відношенню до акціонерів Tesla.

Зараз МакКормік зважує два рішення, які матимуть багатомільярдний вплив на Tesla та її інвесторів:

Вимога до Tesla виплатити гонорар у розмірі $1 млрд юристам, які представляли інтереси акціонера, який подав до суду на Маска щодо його зарплати.

Вирішити, чи червневе голосування акціонерів Tesla відновило платіжний пакет Маску після того, як його було скасовано січневим рішенням суду.