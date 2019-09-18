Причины странного поведения автомобиля пока не ясны.

Недавно только собранный КАМАЗ разбился при съезде с конвейера, даже не преодолев ста метров.

Авария произошла в помещении завода. На опубликованной фотографии видно, что новый автомобиль получил столь сильные повреждения, что его теперь можно разве что списать в утиль.

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Руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев сообщил сайту KazanFirst, что авария произошла в момент съезда грузового автомобиля со сборочного конвейера. По невыясненным пока причинам машина под управлением водителя врезалась в металлическую опору здания. К счастью, конструкция выдержала удар, и в результате столкновения никто не пострадал.

На предприятии выясняют причины инцидента – стал он результатом дефектов сборки или в аварии виноват работник завода, который управлял грузовиком.

Напомним, что КАМАЗ разрабатывает беспилотные автомобили.