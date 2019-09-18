Причини дивної поведінки автомобіля поки що не зрозумілі.

Нещодавно тільки-но зібраний КАМАЗ розбився при з'їзді з конвеєра, навіть не подолавши ста метрів.

Аварія сталася в приміщені заводу. На опублікованій фотографії видно, що новий автомобіль отримав настільки сильні пошкодження, що його тепер можна хіба що списати в утиль.

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Керівник прес-служби КамАЗу Олега Афанасьєв повідомив сайту KazanFirst, що аварія сталася в момент з'їзду вантажного автомобіля зі складального конвеєра. Через нез'ясовані поки що причини машина під керуванням водія врізалася в металеву опору будівлі. На щастя, конструкція витримала удар, а в результаті зіткнення ніхто не постраждав.

На підприємстві з'ясовують причини інциденту - чи став він результатом дефектів складання чи в аварії винен працівник заводу, який керував вантажівкою.

Нагадаємо, що КАМАЗ розробляє безпілотні автомобілі.