Почти детективная история произошла в сервисном центре МВД Винницы. Парень пытался мухлевать при сдаче теоретического экзамена на получение водительского удостоверения.

Кандидат в водители пришел сдавать теоретический экзамен. Во время процесса администратор подметил подозрительную двигательную активность, когда парень отвечал на вопросы за компьютером. Подойдя поближе – все стало понятным.

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Мужчина пытался использовать хитроумные устройства для сдачи теоретического экзамена, прикрепив к телу микрокамеру, микрофон и павербанк, а в ухо – микронаушник.

Афера не удалась. И теперь парень готовит объяснения для правоохранителей, а не готовится к практическому экзамену.