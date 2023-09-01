Майже детективна історія сталася у сервісному центрі МВС Вінниці. Хлопець намагався махлювати при складанні теоретичного іспиту на отримання посвідчення водія.

Кандидат у водії прийшов складати теоретичний іспит. Під час процесу адміністратор помітив підозрілу рухову активність, коли хлопець відповідав на питання за компʼютером. Підійшов ближче – і все стало зрозумілим.

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Чоловік намагався використати хитромудрі пристрої для складання теорії, прикріпивши до тіла мікрокамеру, мікрофон та павербанк, а у вухо – мікронавушник.

Афера не вдалася. І тепер хлопець готує пояснення для правоохоронців, а не готується до практичного іспиту.