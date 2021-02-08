Инцидент произошел в Сан-Франциско, штат Калифорния, и попал в объектив камеры Tesla.

"Я ехал на автопилоте, чтобы встретить своего друга, и увидел, как черный Honda Accord пристраивается сбоку в полосу движения, ведущей на автостраду", – говорит владелец Tesla. Торопливый водитель Accord? Ничего удивительного. Пока из черного седана не выскочил молодой человек.

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Серый Toyota Prius остановился на повороте для выезда на развязку, а сбоку от него пристроился черный Accord. Максимально приблизившись к Prius, черный автомобиль остановился, чтобы выпустить пассажира. За несколько секунд тот разбил заднее окно Prius и вытащил из машины дорогую видеотехнику. В следующее мгновение он вскочил обратно в Accord и злоумышленники скрылись с места преступления.

Откуда злоумышленники узнали о ценных вещах в машине – остается загадкой. Возможно, злоумышленники приметили добычу, еще когда оборудование грузили в машину. Так или иначе, в начале видео можно увидеть, что черный Accord какое-то время двигался вслед за Prius, похоже, выжидая удобного случая для нападения. Судя по согласованным действиям злоумышленников, подобная "работа" для них не в новинку.

Водитель Tesla помог жертвам составить свидетельство для полиции и предоставил запись с бортовых камер, которые должны облегчить сотрудникам правоохранительных органов поиск преступников.