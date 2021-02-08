Інцидент стався в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, і потрапив в об'єктив камери Tesla.

“Я їхав на автопілоті, щоб зустріти свого друга, і побачив, як чорний Honda Accord пристроюється збоку у смугу руху, що веде на автостраду”, – каже власник Tesla. Квапливий водій на Accord? Нічого дивного. Аж поки з чорного седана не вискочив молодик.

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Сірий Toyota Prius зупинився на повороті для виїзду на розв’язку, а збоку від нього прилаштувався чорний Accord. Максимально наблизившись до Prius, чорний автомобіль зупинився, аби випустити пасажира. За кілька секунд той розбив заднє вікно Prius і витяг з машини дороге відеообладнання. Наступної миті він ускочив назад у Accord і зловмисники вшились з місця злочину.

Звідки зловмисники дізнались про цінні речі в машині – залишається загадкою. Можливо, зловмисники примітили здобич, ще коли обладнання вантажили в машину. Так чи інакше, на початку відео можна побачити, що чорний Accord якийсь час рухався слідом за Prius, схоже, вичікуючи слушної нагоди для нападу. Судячи з узгоджених дій зловмисників, подібна “робота” для них не в новинку.

Водій Tesla допоміг жертвам скласти свідчення для поліції та надав записи з бортової камери, які повинні полегшити працівникам правоохоронних органів пошук злочинців.