О процедуре обнаружения на примере одного автомобиля рассказал заместитель начальника патрульной полиции.

Заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал, как с помощью камеры автофиксации обнаружили автомобиль с поддельными документами. По его словам, система автоматической фиксации зафиксировала превышение скорости и направила соответствующее письмо владельцу авто. Впрочем, на самом деле это оказывается не тот автомобиль.

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Алексей описал один случай, который произошел с Максимом. Он получил штраф за чужое нарушение, ведь во время автофиксации мирно спал дома. Максим сообщил об ошибке в полицию, которая взяла в работу информацию. На данный автомобиль были розданы ориентировки, и патрульные экипажи начали его искать. Чуть позже нашли это авто в Белой Церкви.

"Во время проверки документов были выявлены признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства, а именно: регистрационный документ изготовлен в кустарных условиях и не соответствует ни одному образцу на территории Украины. Автомобиль и водителя задержали", – сообщил Алексей Билошицкий.

Таким образом, система автоматической фиксации стала дополнительным инструментарием для выявления такого вида правонарушений.

Напомним, что исполнительная служба не будет взимать штрафы с камер автофиксации.