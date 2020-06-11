Штрафы за нарушения ПДД, которые зафиксировали камеры автоматической фиксации, "по умолчанию" поступают владельцу транспортного средства, а не водителю, который совершил правонарушение.

Однако законодателями предусмотрена возможность регистрации "надлежащего пользователя" – лица, добровольно согласившегося получать штрафы с камер. На один автомобиль может быть назначен только один должный “надлежащий пользователь”. Однако обратного ограничения нет – за одним “надлежащим пользователем” может быть закреплено множество транспортных средств.

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Назначить “надлежащего пользователя” на авто можно не выходя из дома, чтобы в случае автоматической фото- или видеофиксации нарушений ПДД штрафы получало лицо, которое пользуется автомобилем, а не его владелец.

В Электронном кабинете водителя есть услуга “Управление надлежащим пользователем”. Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе “Электронные услуги”.

Как назначить надлежащего пользователя онлайн? Заказчиком услуги может быть физическое или юридическое лицо, которое хочет стать надлежащим пользователем. Для этого необходимо:

1. Авторизоваться в Электронном кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП, ранее ЭЦП), BankID или MobileID.

2. Выбрать из списка услугу “Управление надлежащим пользователем”.

3. Ввести VIN-код автомобиля, для которого лицо хочет стать надлежащим пользователем. Система выдаст деперсонифицированную информацию об автомобиле, не о его владельце.

4. Выбрать основание для надлежащего пользования:

- договоренность с владельцем;

- доверенность на право пользования ТС;

- договор аренды, найма или займа;

- договор финансового или оперативного лизинга.

5. Ввести e-mail и телефон владельца авто.

6. Проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан-копии доверенности или договора, что является основанием для надлежащего пользования.

7. Подписать созданную заявку при помощи квалифицированной электронной подписи.

После чего владелец получает письмо с ссылкой на онлайн-заявление. Для успешного завершения процедуры владелец авто должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение. Если основанием для назначения является только договоренность, владелец автомобиля должен подписать заявление с помощью КЭП. После чего лицо, заказавшее услугу надлежащего пользователя, может увидеть статус подтверждения заявки в е-Кабинете водителя. Полный цикл предоставления услуги онлайн занимает один рабочий день.

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Электронная услуга “Управление надлежащим пользователем” доступна для физических и юридических лиц и является бесплатной. На одно транспортное средство может быть назначено не более одного надлежащего пользователя. Удаление назначенного надлежащего пользователя возможно владельцем ТС – по поданному заявлению или автоматически, в случае окончания срока, на который был назначен надлежащий пользователь.

Стать надлежащим пользователем может только лицо, являющееся владельцем национального водительского удостоверения или водительского удостоверения иностранного государства, что отвечает требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года. В случаях, если основанием для надлежащего пользования является оформление на лицо временного регистрационного талона или назначение работника надлежащим пользователем непосредственно руководителем юридического лица, услуга предоставляется только в территориальных сервисных центрах МВД и при условии присутствия владельца ТС и лица, которое планирует стать надлежащим пользователем.

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