Штрафи за порушення ПДР, які зафіксували камери автоматичної фіксації, "за замовчанням" находять власнику транспортного засобу, а не водію, який скоїв правопорушення.

Проте законодавцями передбачена можливість реєстрації “належного користувача” - особи, яка добровільно погодилась отримувати штрафи з камер. На один автомобіль може бути призначений лише один “належний користувач”. Проте зворотнього обмеження немає – за одним “належним користувачем” може бути закріплено безліч транспортних засобів.

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Призначити «належного користувача» на авто можна, не виходячи з дому, щоб у разі автоматичної фото- або відеофіксації порушень ПДР штрафи отримувала особа, яка користується автомобілем, а не його власник.

В Електронному кабінеті водія є послуга “Керування належним користувачем”. Онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua та на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі “Електронні послуги”.

Як призначити належного користувача онлайн? Замовником послуги може бути фізична або юридична особа, яка хоче стати належним користувачем. Для цього необхідно:

1. Авторизуватися в Електронному кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП, раніше ЕЦП), BankID або MobileID.

2. Обрати з переліку послугу “Керування належним користувачем”.

3. Ввести VIN-код автомобіля, для якого особа хоче стати належним користувачем. Система видасть деперсоніфіковану інформацію про автомобіль, не про його власника.

4. Обрати підставу для належного користування:

- домовленість із власником;

- довіреність на право користування ТЗ;

- договір оренди, найму чи позики;

- договір фінансового або оперативного лізингу.

5. Ввести e-mail і телефон власника авто.

6. Перевірити свої дані та за необхідності прикріпити скан-копії довіреності чи договору, що є підставою для належного користування.

7. Підписати створену заявку за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Після чого власник отримує листа з посиланням на онлайн-заяву. Для успішного завершення процедури власник авто має перейти за посиланням і дати згоду на це призначення. Якщо підставою для призначення є лише домовленість, власник автомобіля має підписати заяву за допомогою КЕПу. Після чого особа, яка замовила послугу належного користувача, може побачити статус підтвердження заявки у е-Кабінеті водія. Повний цикл надання послуги онлайн забирає один робочий день.

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Електронна послуга “Керування належним користувачем” доступна для фізичних та юридичних осіб і є безкоштовною. На один транспортний засіб може бути призначено не більше одного належного користувача. Видалення призначеного належного користувача можливе власником ТЗ – за поданою заявою або автоматично, у разі закінчення терміну, на який був призначений належний користувач.

Стати належним користувачем може лише особа, яка є власником національного посвідчення водія або посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року. У випадках, якщо підставою для належного користування є оформлення на особу тимчасового реєстраційного талона або призначення працівника належним користувачем безпосередньо керівником юридичної особи, послуга надається лише у територіальних сервісних центрах МВС і за умови присутності власника ТЗ та особи, яка планує стати належним користувачем.

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