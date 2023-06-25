Компания из Канады переделала Range Rover последнего поколения в броневик класса BR6

Канадская компания Inkas, специализирующаяся на бронетехнике, запустила первый в мире пакет бронирования для Range Rover последнего поколения. Роскошный внедорожник, сертифицированный по уровню BR6 стандарта CEN 1063, способен защитить пассажиров от 7,62 мм патронов большой мощности и может выдержать одновременный подрыв двух ручных гранат под днищем.

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Однако, как и в других работах Inkas (кроме разве что броневика Sentry Civilian, созданного на основе транспортного средства SWAT), внешность Range Rover отнюдь не выдает его защиту.

Между тем усилены не только панели кузова. Внедорожник имеет баллистическое стекло военного класса, систему перекрытия бронированной двери, которая мешает осуществить огневое поражение через дверные швы и заднюю бронированную перегородку. Также Range Rover оснастили шинами Runflat с жесткими поликарбонатными вставками.



Кроме того, доступно большое количество дополнительных опций. Можно забронировать моторный отсек и установить в нем систему пожаротушения, защитить выхлопную трубу, аварийный врезать люк в крышу. Inkas также предлагает усовершенствованную систему видеонаблюдения и GPS, камеру ночного видения, систему сирены/громкоговорителя и светодиодные стробоскопы. Предусмотрены вспомогательный механизм открывания дверей и система фильтрации кислорода, усилены передний и задний бамперы, а также пакет затемнения.

Первым Range Rover 2023 года, переделанным Inkas, стала модель Autobiography в версии P530. Он укомплектован 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом от BMW, выдающим 523 л.с. при 5500 об/мин. Этот двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и имеет постоянный привод. Конечно, Inkas предлагает свой бронированный пакет не только для моделей Autobiography, но и для всех вариантов Range Rover (и не только). По заказу компания может создавать внедорожник в четырех-, пяти- или семиместной конфигурации.

Детали и стоимость бронирования не объявляются – они оговариваются в частном порядке.