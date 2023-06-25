Компанія з Канади переробила Range Rover останнього покоління на броньовик класу BR6

Канадська компанія Inkas, яка спеціалізується на бронетехніці, щойно запустила перший у світі пакет бронювання для Range Rover останнього покоління. Розкішний позашляховик, сертифікований за рівнем BR6 стандарту CEN 1063, здатний захистити пасажирів від 7,62-мм куль великої потужності та може витримати одночасний підрив двох ручних гранат під днищем.

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Однак, як і в інших роботах Inkas (крім, хіба що, броньовика Sentry Civilian, зробленого на основі транспортного засобу SWAT), зовнішність Range Rover аж ніяк не видає його бронювання.

Між тим, посилені не лише панелі кузова. Позашляховик має балістичне скло військового класу, систему перекриття броньованих дверей, яка заважає здійснити вогневе ураження крізь дверні шви та задню броньовану перегородку. Також Range Rover має шини Runflat із твердими полікарбонатними вставками.



Крім того, доступна велика кількість додаткових опцій. Можна забронювати моторний відсік і встановити в ньому систему пожежогасіння, захистити вихлопну трубу, врізати аварійний люк у дах. Inkas також пропонує вдосконалену систему відеоспостереження та GPS, камеру нічного бачення, систему сирени/гучномовця та світлодіодні стробоскопи. Передбачені допоміжний механізм відкриття дверей та система фільтрації кисню, посилені передній і задній бампери, а також пакет затемнення.

Першим Range Rover 2023 року, переробленим Inkas, стала модель Autobiography у версії P530. Він укомплектований 4,4-літровим V8 з подвійним турбонаддувом від BMW, який видає 523 к.с. при 5500 об/хв. Цей двигун поєднується з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач і має постійний повний привід. Звісно, Inkas пропонує свій броньований пакет не лише для моделей Autobiography, а й для всіх варіантів Range Rover (і не тільки). На замовлення компанія може створювати позашляховик у чотири-, п’яти- або семимісній конфігурації.

Деталі та вартість бронювання не оголошуються – вони оговорюються приватно.