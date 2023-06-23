35-річний Range Rover майже без пробігу простояв багато років просто неба.

Багато чого можна знайти у лісі: гриби, ягоди, різноманітні рослини та багато іншого. Люди їдуть до лісу за відпочинком… але зненацька можуть натрапити на кинуті автомобілі.

Знайдений ютуб-блогером з каналу IMSTOKZE в одному з лісів Уельсу Range Rover першого покоління зверху був покритий товстим шаром гнилого листя та моху. Під ним навіть важко було впізнати його первісний заводський колір. Але всередині чекала цікава знахідка – одометрі позашляховика, що був вироблений у 1987 року, значилася цифра трохи більша за 23 000 миль.

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Можна було, звісно, подумати, що прилад просто перестрибнув через мільйонний пробіг. Однак стан усіх кнопок, важелів та навіть прикурювача, яким жодного разу не користувалися за призначенням, говорив про інше. Схоже, що життя цього автомобіля, який часто називають першим і останнім справжнім Range Rover, закінчилося, навіть не почавшись.

Під капотом все також виглядало дуже непогано. Не дивлячись на патину легкої іржі та плісняви, яка покрила двигун, він здавався цілком працездатним. Усе навісне обладнання, крім акумулятора, було на місці. Але найбільш дивне те, що приблизно в тому ж стані – мінімум іржі та в повній комплектності – знаходилося кузовне залізо, навіть днище.

Звичайно, попри малий пробіг це авто важко назвати «капсулою часу». При перегляді не відпускає враження, що, якщо цей Range Rover помити, змінити в ньому технологічні рідини та поставити акумулятор, він заведеться й поїде куди завгодно. Наприклад, в Україну, де такі автівки дуже потрібні на фронті. Тим паче, що незабаром законодавство щодо праворульних автомобілів для ЗСУ мусить змінитися. До речі, на тій ж ділянці лісу поруч стояли ще кілька позашляховиків та один фургон – їм також могло би знайтися застосування на війні.