35-летний Range Rover почти без пробега простоял много лет под открытым небом.

Многое можно найти в лесу: грибы, ягоды, разнообразные растения и многое другое. Люди едут в лес за отдыхом… но вдруг могут наткнуться на брошенные автомобили.

Найденный ютуб-блогером из канала IMSTOKZE в одном из лесов Уэльса Range Rover первого поколения сверху был покрыт толстым слоем гнилых листьев и мха. Под ним даже трудно было узнать его первоначальный заводской цвет. Но внутри ждала интересная находка – на одометре внедорожника, который был произведен в 1987 году, числилась цифра чуть более 23 000 миль.

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Можно было, конечно, подумать, что прибор просто перепрыгнул через миллионный пробег. Однако состояние всех кнопок, рычагов и даже прикуривателя, которым ни разу не пользовалось по назначению, говорило о другом. Похоже, что жизнь этого автомобиля, часто называют первым и последним настоящим Range Rover, закончилась, даже не начавшись.

Под капотом все тоже выглядело очень неплохо. Несмотря на патину легкой ржавчины и плесени, покрывшей двигатель, он казался вполне работоспособным. Все подвесное оборудование, кроме аккумулятора, было на месте. Но самое удивительное, что примерно в том же состоянии – минимум ржавчины и в полной комплектности – находилось кузовное железо, даже днище.

Конечно, несмотря на малый пробег, этот автомобиль трудно назвать «капсулой времени». При просмотре не отпускает впечатления, что если этот Range Rover помыть, поменять технологические жидкости и поставить аккумулятор, он заведется и поедет куда угодно. Например, в Украину, где такие автомобили очень нужны на фронте. Тем более что вскоре законодательство о праворульных автомобилях для ВСУ должно измениться. Кстати, на том же участке леса рядом стояли еще несколько внедорожников и один фургон – им тоже могло бы найти применение на войне.