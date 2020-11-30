Владелец Ford Mustang Shelby GT500 показал, что случилось с дополнительной опцией, за которую он заплатил немалые деньги.

Опция Carbon Fiber Track Pack, как следует из названия, предполагает некоторые карбоновые детали и предназначена для трека. Но колесные диски к треку так и не доехали.

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Колеса, изготовленные из композитного волокна, дело не новое. Одной из первых этот материал применила компания Michelin для раллийного автомобиля Citroen SM в 1970-х. Среди современных автопроизводителей только Porsche производит собственные целостные колеса из углеродного волокна, тогда как фирма Carbon Revolution является единственным поставщиком таких колес для других автопроизводителей, среди которых и Ford.

Со всеми преимуществами, которые предлагают колеса из карбона, стоят они не дешево. Для Ford Mustang Shelby GT500 комплект таких колес в наборе опций Carbon Fiber Track Pack стоит 18 500 долларов.

Но высокий ценник не означает, что деталь несокрушимая. В видео ниже показано, что произошло с колесами спорткара на обычной дороге. Причины необычной поломки неизвестны, хотя автор видео предполагает, что колесо наскочило на камушек, через низкопрофильную шину он добрался до тонкого места обода и тот лопнул. В результате инцидента с колесом никто не пострадал, если не считать финансовые убытки владельца.