Власник Ford Mustang Shelby GT500 показав, що сталось із додатковою опцією, за яку він заплатив чималі гроші.

Опція Carbon Fiber Track Pack, як слідує з назви, передбачає деякі карбонові деталі і призначена для треку. Та колісні диски до треку так і не доїхали.

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Колеса, виготовлені з композитного волокна, річ не нова. Однією з перших цей матеріал застосувала компанія Michelin для ралійного автомобіля Citroen SM у 1970-х. Серед сучасних автовиробників лише Porsche виготовляє власні цілісні колеса з вуглецевого волокна, тоді як фірма Carbon Revolution є єдиним постачальником таких коліс для інших автовиробників, серед яких є і Ford.



З усіма перевагами, які пропонують колеса з карбону, коштують вони не дешево. Для Ford Mustang Shelby GT500 комплект таких коліс у наборі опцій Carbon Fiber Track Pack коштує 18 500 доларів.



Та високий цінник не означає, що деталь незламна. У відео нижче показано, що сталось з колесами спорткара на звичайній дорозі. Причини незвичайної поламки невідомі, хоча автор відео припускає, що колесо наскочило на камінець, через низькопрофільну шину він дістав тонкого місця обоу і той лопнув. Внаслідок інциденту з колесом ніхто не постраждав, якщо не брати до уваги фінансові збитки власника.