Карты Google получают собственный разум благодаря искусственному интеллекту Gemini

Все мы слышали знакомую фразы вроде “поверните направо через 500 метров”, однако часто расстояние сложно оценить на глаз. Carscoops сообщает, что теперь Google устранит эту проблему - Google Maps смогут ориентироваться на заметные объекты вокруг: заправки, рестораны, выдающиеся здания и тому подобное.

Вместо сухих инструкций пользователь услышит, например, “поверните направо после ресторана Thai Siam”. Функция работает на базе искусственного интеллекта Gemini, который анализирует данные о более 250 миллионов мест и сочетает их с изображениями Street View, чтобы выделить заметные ориентиры на маршруте.

Gemini - как “местный эксперт” в вашем авто

Интеграция Gemini делает навигацию значительно умнее. Пользователи могут просто сказать “Привет, Google” и задать любой вопрос - не только о маршруте. Например:

- “Есть ли вдоль моего маршрута бюджетный ресторан с веганскими блюдами?”;

- “Какова ситуация с парковкой в центре?”.

Gemini найдет нужную информацию, подскажет, где припарковаться, или даже расскажет, какие блюда самые популярные в выбранном ресторане. По словам Google, это как “местный эксперт” на переднем сиденье, который объединяет данные Карт, Gemini и проверенных веб-источников.

Кроме того, пользователи смогут сообщать о дорожных инцидентах голосом, например, сказав: “Я вижу аварию” или “Здесь пробка”.

Проактивные оповещения для водителей

Если вы просто едете по городу без навигации, новая функция все равно сможет предупредить о пробках, аварии или ремонте дороги. Система будет отправлять оповещения, даже когда маршрут не проложен, позволяя избегать нежелательных задержек.

Gemini в Google Lens - гид по окружающему миру

Обновление коснулось и функции Google Lens. Нажав на значок камеры в строке поиска Карт, пользователь может навести объектив на здание или заведение и сразу узнать о нем больше.

Gemini объяснит, почему ресторан популярен, какие там блюда и даже “расскажет”, какая атмосфера внутри. Развертывание функции Lens Built With Gemini в США начнется уже в этом месяце, а поддержка в других регионах ожидается позже.

Когда ждать обновления

Интеграция Gemini появится в Google Maps для Android и iOS в течение ближайших недель. Версия для Android Auto также уже “на подходе”.