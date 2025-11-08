Карти Google отримують власний розум завдяки штучному інтелекту Gemini

Всі ми чули знайому фрази на кшталт “поверніть праворуч через 500 метрів”, однак часто відстань складно оцінити на око. Carscoops повідомляє, що тепер Google усуне цю проблему — Google Maps зможуть орієнтуватися на помітні об’єкти довкола: заправки, ресторани, визначні будівлі тощо.

Читайте також: Якщо штучний інтелект не помилився, то літій для батарей можуть замінити

Замість сухих інструкцій користувач почує, наприклад, “поверніть праворуч після ресторану Thai Siam”. Функція працює на базі штучного інтелекту Gemini, який аналізує дані про понад 250 мільйонів місць і поєднує їх із зображеннями Street View, щоб виділити найпомітніші орієнтири на маршруті.

Gemini — як “місцевий експерт” у вашому авто

Інтеграція Gemini робить навігацію значно розумнішою. Користувачі можуть просто сказати “Привіт, Google” і поставити будь-яке питання — не лише про маршрут. Наприклад:

— “Чи є вздовж мого маршруту бюджетний ресторан із веганськими стравами?”;

— “Яка ситуація з паркуванням у центрі?”.

Gemini знайде потрібну інформацію, підкаже, де припаркуватися, або навіть розповість, які страви найпопулярніші у вибраному ресторані. За словами Google, це наче “місцевий експерт” на передньому сидінні, який поєднує дані Карт, Gemini та перевірених вебджерел.

Крім того, користувачі зможуть повідомляти про дорожні інциденти голосом, наприклад, сказавши: “Я бачу аварію” або “Тут затор”.

Також цікаво: Штучний інтелект боротиметься з крадіжками вантажів

Проактивні сповіщення для водіїв

Якщо ви просто їдете містом без навігації, нова функція все одно зможе попередити про затори, аварії чи ремонт дороги. Система надсилатиме сповіщення, навіть коли маршрут не прокладено, дозволяючи уникати небажаних затримок.

Gemini у Google Lens — гід по навколишньому світу

Оновлення торкнулося і функції Google Lens. Натиснувши на значок камери в рядку пошуку Карт, користувач може навести об’єктив на будівлю або заклад і одразу дізнатися про нього більше.

Gemini пояснить, чому ресторан популярний, які там страви та навіть “розповість”, яка атмосфера всередині. Розгортання функції Lens Built With Gemini у США почнеться вже цього місяця, а підтримка в інших регіонах очікується згодом.

Читайте також: Фінський виробник представив трактор з ШІ, який говорить з трактористом

Коли чекати оновлення

Інтеграція Gemini з’явиться в Google Maps для Android та iOS протягом найближчих тижнів. Версія для Android Auto також уже “на підході”.