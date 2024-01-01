Штучний інтелект боротиметься з крадіжками вантажів на автомобіліях

Оператор транспортно-логістичних послуг прагне звести крадіжки вантажу до нуля та покращити безпеку й ефективність вантажних перевезень за допомогою інноваційних технологій. Цю новину поширив ресурс eurotransport.de.

На перших порах Quehenberger встановить обладнання на десяти причепах, що працюють у всьому світі. У майбутньому буде оснащений весь власний автопарк і транспорт партнерів.

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Камери розпочнуть сканувати салон трейлерів, аналізувати й зводити дані в реальному часі з перших хвилин рейсу. Апаратура фіксуватиме відхилення від маршруту, незаплановані маніпуляції або відкриття дверей. Вона навіть зреагує на розріз тенту причепа.

У випадку несанкціонованого втручання штучний інтелект запускає тривогу та інформує відповідальних. Це станеться навіть за умови зісковзування піддонів, тоді також спрацює сигналізація. Вона проінформує водія вантажівки та диспетчера.

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Камера також вимірює весь вантажний простір у причепі та повідомляє диспетчеру про вільне вантажне місце в одиницях піддонів. Потім диспетчер може запропонувати це вантажне місце на біржах вантажів і, в ідеалі, продати його ще в дорозі.

На другому етапі розробки штучний інтелект повинен самостійно пропонувати вантажний простір на біржах і знаходити оптимальне додаткове навантаження.

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Зараз команда проєкту перебуває у фазі тривалого навчання, під час якого розробляється програмне забезпечення з алгоритмом реакції під конкретні сценарії.