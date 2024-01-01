Щодня з вантажівок крадуть на 1,2 мільйони євро: що саме і де

На офіційній сторінці TAPA EMEA з’явилися свіжі статистичні дані про крадіжки вантажів у світі. З опису видно, що рік розпочався з нових місячних та щоденних рекордів, а недавній оптимізм від зниження вартості збитків у ланцюгах постачання в Європі, на Близькому Сході та в Африці, був недовгим.

Експерти TAPA EMEA Intelligence System (TIS) зібрали статистику за перший місяць року, протягом якого зафіксовано 440 масштабних крадіжок вантажу на загальну суму збитку у 37 284 668 євро. При цьому аналітики наголошують, що ця цифра базується на лише 27,5% злочинів, які підтверджують їх збитки. Середній розмір втрат від крадіжок досяг порогу 303 127 євро.

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Наймасштабніша крадіжка січня сталася в Африці. Зловмисники 25 січня викрали й вивезли в невідоме місце дорогоцінні метали на суму 10 271 057 євро.

Загальні збитки за січень були на 22,8% вищими, ніж за перший місяць 2024 року, і лише трохи відстають від найбільших місячних збитків, зареєстрованих за весь минулий рік. Скажімо у листопадів втрати від крадіжок вантажів склали 40 255 270 євро, а у нинішньому січні - 37 284 668 євро. Різниця всього 2 970 602 євро.

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Найбільші крадіжки вантажів у січні 2025 року:

5 500 000 євро – 29 січня зловмисники використали обман і підробили документи й поцупили велику партію сигарет в Білефельді, Північний Рейн-Вестфалія в Німеччині.

4 000 000 євро – у сільській місцевості Каноза-ді-Пулья, Італія, 20 січня було заарештовано шістьох людей через крадіжку 25 автомобілів.

1 300 000 євро – чоловіка було заарештовано 22 січня після серії пограбувань фургонів з транзитом готівки в Апулії, Італія.

1 000 000 євро – 11 січня злодії викрали велику партію каталітичних нейтралізаторів із трейлера, залишеного на некласифікованій стоянці в Баварії, Німеччина.

700 000 євро – медичне обладнання було викрадено 18 січня з транспортного засобу по дорозі в Мадриді, Іспанія.

591 000 євро – поліція Великобританії виявила вкрадені ключки для гольфу.

500 000 євро – після викрадення вантажівки з сухим молоком зі стоянки в Бреді в Нідерландах 23 січня заарештовано 5 підозрюваних.

397 678 євро – 4 січня в Москві, Росія, затримали чотирьох чоловіків за серію крадіжок іномарок. Усі четверо зловмисників раніше були засуджені за аналогічні злочини.

270 000 євро – 400 комплектів автомобільних шин було викрадено з автосалону в Німеччині 7 січня.

220 000 євро – 18 січня злодії напали на вантажівку, навантажену електронною побутовою технікою, на некласифікованій стоянці в Цюріху, Швейцарія.

147 000 євро – 16 січня в Данії пов’язали злочинців за крадіжку телефонів із вантажу.

130 000 євро – злочинці вкрали 1300 ящиків сиру з завантаженої вантажівки у Франції 6 січня.

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Німеччина зафіксувала найбільшу кількість великих крадіжок вантажів (100 тисяч євро+) у січні з семи інцидентами, за нею йдуть Іспанія (6), Італія (5), Франція (5), Нідерланди (5), Велика Британія (3), Росія (2), Південна Африка (2) та окремі злочини в Данії, Казахстані, Румунії та Швейцарії.

TIS також отримав повідомлення про 19 злочинів, пов’язаних з перевезенням вантажів, збитки від 50 000 до 100 000 євро. Вони склали 1 327 862 євро від загального збитку в січні та включали:

Що мало попит:

80 000 євро – 30 січня з вантажівки на автомагістралі в Німеччині викрали 1200 годинників.

75 000 євро – 13 січня у невідомому місці викрадено 1400 кг міді.

60 000 євро – 20 січня велосипеди були вкрадені після нападу у Франції.

50 000 євро – 23 січня у Лерте, Нижня Саксонія, Німеччина, з припаркованої на автомагістралі вантажівки було викрадено партію фільтрів для кавоварок еспресо та осушувачів повітря.

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Інші викрадені продукти в цьому діапазоні вартості включали заморожені продукти, золоті прикраси та тютюн.

TAPA EMEA було повідомлено про крадіжки вантажів із ланцюгів постачання у 34 країнах регіону в січні, на чолі з 110 злочинами в Німеччині, що становить 25% від загальної кількості за місяць. Ще вісім країн зафіксували двозначну кількість інцидентів:

Італія – 70 злочинів або 15,9% від загальної кількості за січень.

Іспанія – 56 злочинів або 12,7%.

Велика Британія – 50 злочинів або 11,3%.

Франція – 30 злочинів або 6,8%.

Нідерланди – 28 злочинів або 6,3%.

Бельгія – 12 або 2,7%.

Австрія – 11 або 2,1%.

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Зафіксовано високий рівень крадіжок палива, в основному з вантажівок, про які повідомлялося протягом 2024 року. Крадіжки продовжилися і у 2025 році, в січні зафіксовано 112 інцидентів. Інші категорії продуктів TIS, які зафіксували двозначні втрати протягом місяця:

Що ще крали та в якій кількості:

Метал – 45.

Без вантажу (викрадення вантажівки та/або причепа) – 28.

Їжа та напої – 28

Інструменти/Будівельні матеріали – 27.

Готівка – 22.

Різна електроніка – 16.

Автозапчастини – 12.

Одяг та взуття – 11.

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Є дрібні за кількістю, але доволі ексклюзивні крадіжки, як от 17 мисливських рушниць у Франції, 600 літрів оливкової олії у в Португалії, 59 000 літрів дизельного пального в Італії, а також 29 ящиків шинки, 1500 кілограмів оливок, 26 пральних машин, 10 посудомийних машин, 6 холодильників та 26 акумуляторів в Іспанії.