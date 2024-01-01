У Німеччині масово зливають пальне з автомобілів: як і з яких

Крадуть не десятками, а сотнями літрів. В основному злив здійснюється з вантажівок та будівельної техніки. Ці машини мають дизельні силові агрегати й величезні баки для солярки. Для крадіїв такий факт мінімізує ризики – з великої машини можна зцідити більше палива, ніж з десяти маленьких.

В середньому крадії зливають від 150 до 1850 літрів за раз. Збитки на десятки тисяч євро фіксуються не лише від втрат пального, але й у деяких випадках ще й через пошкоджене обладнання, яке слід ремонтувати.

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Травневий залік крадіжок відкрився під ранок 1 травня. На стоянці Höllberg автостради A8 злочинці викачали приблизно 1850 літрів пального з чотирьох тягачів. Через свердління стінок баків транспортні засоби отримали пошкодження.

Управління поліції Ротенбурга 3 травня повідомило, що злочинці проникали на будівельний майданчик електромережі. Там із шести вантажівок та будівельної техніки їм вдалося відкачати 1600 літрів дизпалива.

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Поліція Емсланда зафіксувала 8 травня "мізерну" крадіжку: на автомагістралі A31 поблизу міста Харена злочинці зламали паливний бак припаркованої на стоянці вантажівки і відкачали лише 150 літрів солярки. Їм не пощастило, оскільки водій планував заправити фуру зранку.

Заява в поліцію Хільдесгайма надійшла 14 травня. Серед ночі злочинці увірвалися на будівельний майданчик поблизу міста Боккенем і зламали кришку паливної горловини самохідної машини Volvo. Викачали всі 550 літрів дизельного пального.

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В ніч з 14 на 15 травня злодії з'явилися на автостоянці Kutzhof, що на автостраді A8. Там вони поцупили майже стільки – 500 літрів солярки.

До крадіжок спонукають високі ціни на пальне, що стало однією з головних проблем транспортної галузі. Це веде не тільки до збільшення експлуатаційних витрат перевізників, але й до більшого ризику втрат пального через крадіжки сторонніх.