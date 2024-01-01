В Германии массово сливают горючее с автомобилей: как и с каких именно

Воруют не десятками, а сотнями литров. В основном слив осуществляется с грузовиков и строительной техники. Эти машины имеют дизельные силовые агрегаты и огромные баки для солярки. Для воров такой факт минимизирует риски – с большой машины можно сцедить больше топлива, чем с десяти маленьких машин.

В среднем воры сливают от 150 до 1850 литров за раз. Убытки на десятки тысяч евро фиксируются не только от потерь горючего, но и в некоторых случаях еще и из-за поврежденного оборудования, которое следует ремонтировать.

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Майский зачет краж открылся под утро 1 мая. На стоянке Höllberg автострады A8 преступники выкачали примерно 1850 литров топлива из четырех тягачей. Из-за сверления стенок баков транспортные средства получили повреждения.

Управление полиции Ротенбурга 3 мая сообщило, что преступники проникали на строительную площадку электросети. Там из шести грузовиков и строительной техники им удалось откачать 1600 литров дизтоплива.

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Полиция Эмсланда зафиксировала 8 мая "мизерную" кражу: на автомагистрали A31 вблизи города Харена преступники взломали топливный бак припаркованного на стоянке грузовика и откачали всего 150 литров солярки. Им не повезло, поскольку водитель планировал заправить фуру утром.

Заявление в полицию Хильдесхайма поступило 14 мая. Среди ночи преступники ворвались на строительную площадку вблизи города Боккенем и взломали крышку топливной горловины самоходной машины Volvo. Выкачали все 550 литров дизельного топлива.

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В ночь с 14 на 15 мая воры появились на автостоянке Kutzhof, на автостраде A8. Там они украли почти столько же – 500 литров солярки.

К кражам побуждают высокие цены на топливо, что стало одной из главных проблем транспортной отрасли. Это ведет не только к увеличению эксплуатационных расходов перевозчиков, но и к большему риску потерь топлива из-за кражи посторонних.