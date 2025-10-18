Німецький виробник представив трактор з ШІ, який говорить з трактористом

Розумний помічник з голосовим та текстовим керуванням розроблений для того, щоб зробити сільське господарство простішим, інтуїтивно зрозумілішим. Концепція Talking Tractor дебютуватиме на тракторі Valtra Q Series моделі Q305 у ході цьогорічної виставки Agritechnica у Ганновері.

Коли оператор трактора запускає мобільний додаток, то штучний інтелект на текстовий чи голосовий запит надає водієві інструкції, аналітику та корисні поради у режимі реального часу. Про це розповідає world-agritech.com з посиланням на виробника.

Читайте також Перший український електричний трактор успішно пройшов випробування

По суті, це своєрідна суфлерська будка, звідки йдуть усі підказки щодо порядку дій та реакцій. Такий помічник максимально спрощує роботу на високотехнологічній техніці в реальному часі, маючи відповіді на всі питання щодо трактора та його результативного використання.

Як працює концепція

Голосова та текстова взаємодія: ШІ-асистент Valtra Coach може відповідати на запитання оператора як у текстовому форматі, так і голосом.

ШІ-асистент Valtra Coach може відповідати на запитання оператора як у текстовому форматі, так і голосом. Використання даних: система навчається на основі повного спектра посібників для операторів Valtra, інструкцій з точного землеробства, телеметричних даних та журналів виконаних робіт.

система навчається на основі повного спектра посібників для операторів Valtra, інструкцій з точного землеробства, телеметричних даних та журналів виконаних робіт. Інтеграція з Valtra Connect: концепція розроблена для роботи на будь-якому мобільному пристрої та легко інтегрується із системою телеметрії Valtra Connect.

концепція розроблена для роботи на будь-якому мобільному пристрої та легко інтегрується із системою телеметрії Valtra Connect. Сумісність : функція Talking Tractor сумісна з будь-якою моделлю Valtra, оснащеною системою Valtra Connect, незалежно від того, чи вона є новою чи модернізованою.

: функція Talking Tractor сумісна з будь-якою моделлю Valtra, оснащеною системою Valtra Connect, незалежно від того, чи вона є новою чи модернізованою. Підтримка мов: ШІ розуміє та відповідає кількома мовами, включаючи англійську, німецьку, французьку та фінську.

Читайте також Харків закупив тракторці, кожен з яких замінить вісім комунальників

Можливості та переваги

Доступ до інформації на запит: оператори можуть ставити запитання безпосередньо через мобільний інтерфейс і відразу отримувати відповіді.

оператори можуть ставити запитання безпосередньо через мобільний інтерфейс і відразу отримувати відповіді. Візуальні відповіді: система надає візуальні відповіді з ілюстраціями з посібників, покрокові інструкції для складних завдань та інфографіку на основі телеметрії даних.

система надає візуальні відповіді з ілюстраціями з посібників, покрокові інструкції для складних завдань та інфографіку на основі телеметрії даних. Підвищення ефективності: концепція дозволяє перетворювати складні журнали телеметрії на чіткі та дієві рекомендації для оператора, допомагаючи оптимізувати роботу.

концепція дозволяє перетворювати складні журнали телеметрії на чіткі та дієві рекомендації для оператора, допомагаючи оптимізувати роботу. Підтримка прийняття рішень: власники господарств можуть використовувати CO 2 -аналіз та моніторинг ефективності парку машин для прийняття рішень, що базуються на точних даних.

власники господарств можуть використовувати CO -аналіз та моніторинг ефективності парку машин для прийняття рішень, що базуються на точних даних. Постійний розвиток: платформа Valtra Coach має гнучку архітектуру, що дозволяє додавати нові функції відповідно до потреб фермерів.

Читайте також Роботизовані трактори мають вийти на українські поля

Таким чином, підтримуючи голосові та текстові підказки, інтегрована в бортову система концепція надає відповіді через візуальний інтерфейс, оптимізований для планшетів та мобільних пристроїв.

"Йдеться не просто про розмови, йдеться про розуміння фермерів і того, як Valtra може спростити використання всіх функцій їхнього трактора Valtra та підвищити продуктивність та ефективність. Трактор, що говорить, може інтерпретувати складну телеметричну інформацію та робочі журнали, перетворювати їх на чітку, практичну інформацію для оператора", – каже менеджер з даних та аналітики Valtra EME Міка Сормунен.

Таким чином, розроблений у співпраці з AGCO DT та партнерами Gofore й Spogen AI "балакучий" трактор Valtra концепції Coach спрощує аграріям використання сучасних інноваційних сільськогосподарських машин. І це стане результативним фактором привабливості.