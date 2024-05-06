Попри війну та складні умови для розгортання виробництва, невеличке підприємство "EлектроАгроТехніка" з Дрогобича на Львівщині взялося за розробку і вже провело державні випробування електричного трактора Kolos 244.

Електричний трактор тягового класу 0,6 (25-30 к.с.) побудовано на базі малогабаритної дизельної моделі Shifeng з Китаю, повідомляє УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Це спростило розробку, оскільки ходова, трансмісія, органи управління, фронтальні та кормові системи для навісного робочого інструментарію потребували лише часткового доопрацювання під електротягову версію.

І хоча роботи з адаптації дизельної версії в електричну вистачало, інженери підприємства з цим завданням успішно впорались. У перероблену модель вони внесли багато власних рішень і навіть деякі ноу-хау. Це розширило та здешевило експлуатаційний потенціал акумуляторної машини на комунальних та сільськогосподарських операціях.

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Трактор Kolos 244К повнопривідний. Маючи потужність 25 к.с., він може працювати в комунальному підприємстві з фронтальним земляним/сніговим плугом, кормовою підмітальною щіткою, косаркою, подрібнювачем гілок чи тягати дишловий причеп з ремонтним реманентом або вантажем. Вал відбору потужності видає шалені 9 обертів за секунду, тобто 540 оберт/хв.

Акумуляторні машини виготовляють на дрогобицькому заводі "EлектроАгроТехніка".

В аграрному виробництві електротрактор можна увести в експлуатацію в невеличких фермерських господарствах та приватних домоволодіннях на оранці, дискуванні, боронуванні, підживленні сільгоспкультур чи кормозаготівлі. На транспортуванні вантажів у причепі він також стане в пригоді – півтори-дві тонни повезе навіть багнюкою по розбитій дорозі.

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Економічні викладки доволі разючі. На тих операціях, де дизельний оригінал спалює 1 літр солярки, електричний трактор споживає 2-3 кВт-год електроенергії, що за нинішніми цінами у 10 разів дешевше.

Для невеличких сільських територіальних громад, приватних домоволодінь та фермерів це буде вагомий аргумент привабливості. Втім, для міської комунальної служби, керуючих компаній, підприємств озеленення та ландшафту це також буде вартий уваги екологічно чистий та економічний інструмент господарювання.

Трактор має напіврамну конструкцію з ремінною передачею потужності від електродвигуна до силової передачі. Електродвигун - безколекторного типу з повітряним охолодженням дозволяє створити на рушіях зусилля для виконання таких операцій як оранка, посів, збирання, косіння та інші в агрегаті з відповідними знаряддями.

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Літієва залізо-фосфатна АКБ з потенціалом 21,5 кВт-год (інвертор 220В – 2.7 кВт) при повній зарядці дозволяє виконувати ці роботи тривалий час. Випробування показали, що акумуляторна батарея на різних операційних процесах дозволяє працювати електротрактору 8-9 годин. Машини також пропонуються у варіанті із сонячними панелями, що встановлені як своєрідний козирковий дах на дугах безпеки над місцем водія.

Фахівці УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого спільно з колегами з Львівської філії свого науково-дослідного інституту "провели випробування та аудит виробництва на відповідність умов щодо виготовлення електротракторів серії Kolos відповідно до технічного опису та вимог Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів".

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Результати випробувань, підтвердили відповідність електротрактора Kolos 244К вимогам "Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і складових систем та окремих технічних вузлів", виробнику надано протокол випробувань на основі якого орган затвердження типу випише "Сертифікат затвердження типу".

Фото: ЕлектроАгроТехніка. Відеомонтаж: Авто24