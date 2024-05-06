Несмотря на войну и сложные условия для развертывания производства, небольшое предприятие "ЭлектроАгроТехника" из Дрогобыча на Львовщине взялось за разработку и уже провело государственные испытания электрического трактора Kolos 244.

Электрический трактор тягового класса 0,6 (25-30 л.с.) построен на базе малогабаритной дизельной модели Shifeng из Китая, сообщает УкрНИИПВТ им. Л. Погорелого. Это упростило разработку, поскольку ходовая, трансмиссия, органы управления, фронтальные и кормовые системы для навесного рабочего инструментария требовали лишь частичной доработки под электротяговую версию.

И хотя работы по адаптации дизельной версии в электрическую хватало, инженеры предприятия с этой задачей успешно справились. В переработанную модель они внесли много собственных решений и даже некоторые ноу-хау, что расширило и удешевило эксплуатационный потенциал аккумуляторной машины на коммунальных и сельскохозяйственных операциях.

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Трактор Kolos 244К полноприводный. Имея мощность 25 л.с., он может работать в коммунальном предприятии с фронтальным земляным/снежным плугом, кормовой подметальной щеткой, косилкой, измельчителем веток или таскать дышловой прицеп с ремонтным инвентарем или грузом. Вал отбора мощности выдает безумные 9 оборотов в секунду, то есть 540 оборот/мин.

В свое время наши коммунальщики для хозяйственных нужд очень активно закупали дизельные тракторы Белорус-310, Белорус-320, Белорус-321 тягового класса 0,6. Взамен им на замену придут более экономичные в работе дрогобычские аккумуляторные машины предприятия "ЭлектроАгроТехника".

В аграрном производстве электротрактор можно ввести в эксплуатацию в небольших фермерских хозяйствах и частных домовладениях на вспашке, дисковании, бороновании, подкормке сельхозкультур или кормозаготовке. На транспортировке грузов в прицепе он также пригодится – полторы-две тонны повезет даже по разбитой дороге.

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Экономические выкладки довольно впечатляющие. На тех операциях, где дизельный оригинал сжигает 1 литр солярки, электрический трактор потребляет 2-3 кВт-ч электроэнергии, что по нынешним ценам в 10 раз дешевле.

Для небольших сельских территориальных громад, частных домовладений и фермеров это будет весомый аргумент привлекательности. Впрочем, для городской коммунальной службы, управляющих компаний, предприятий озеленения и ландшафта это также будет достойный внимания экологически чистый и экономичный инструмент хозяйствования.

Трактор имеет полурамную конструкцию с ременной передачей мощности от электродвигателя к силовой передаче. Электродвигатель – бесколлекторного типа с воздушным охлаждением позволяет создать на движителях усилия для выполнения таких операций как вспашка, посев, сбор, кошения и другие в агрегате с соответствующими орудиями.

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Литиевая железо-фосфатная АКБ с потенциалом 21,5 кВт-ч (инвертор 220В – 2.7 кВт) при полной зарядке позволяет выполнять эти работы длительное время. Испытания показали, что аккумуляторная батарея на различных операционных процессах позволяет работать электротрактору 8-9 часов. Машины также предлагаются в варианте с солнечными панелями, установленными как своеобразная козырьковая крыша на дугах безопасности над местом водителя.

Специалисты УкрНИИПВТ им. Л. Погорелого совместно с коллегами из Львовского филиала своего научно-исследовательского института "провели испытания и аудит производства на соответствие условий по изготовлению электротракторов серии Kolos в соответствии с техническим описанием и требованиями Технического регламента утверждения типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов, их прицепов и сменных прицепных машин, систем, составных частей и отдельных технических узлов".

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Результаты испытаний, подтвердили соответствие электротрактора Kolos 244К требованиям "Технического регламента утверждения типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов, их прицепов и составных систем и отдельных технических узлов", производителю предоставлен протокол испытаний на основе которого орган утверждения типа выпишет "Сертификат утверждения типа".

Фото: ЭлектроАгроТехника. Видеомонтаж: Авто24