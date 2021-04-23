Это один из 21 автомобиля, собранных в Казахстане фирмой EXC Motors. Он носит название Maus и оценен в 10,7 миллиона гривен или 381 тысячу долларов.

Maus представляет собой кардинально модифицированный Ford F-150 предыдущего поколения, от которого остались разве что шасси и окна. Редкий и дорогой автомобиль продают в бывшей столице Казахстана – Алматы.

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Внедорожник получил полностью новый кузов и переработанный салон, а также другую силовую установку. Оптика позаимствована у Range Rover 2010-х годов.

Внедорожник получил 22-дюймовые колесные диски. Дорожный просвет составляет 310 миллиметров. Maus имеет "прямоугольные" габариты: длина 6000 миллиметров, ширина и высота – по 2300 миллиметров.

Интерьер отделан крокодиловой кожей, а сзади размещены два раздельных кресла, расстояние до которых от передних сидений составляет 1 метр.

В движение автомобиль приводит 5,5-литровый мотор мощностью 650 лошадиных сил, который работает в паре с шестискоростным “автоматом” Ford.

Maus, очевидно, названный в честь Panzerkampfwagen VIII Maus – сверхтяжелого танка, спроектированного под руководством Фердинанда Порше. Он является крупнейшим по массе танком из всех, когда-либо воплощенных в металле. Было построено всего два экземпляра танка, ни один из которых в боевых действиях участия не принимал.