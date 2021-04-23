Це один із 21 автомобілів, зібраних в Казахстані фірмою EXC Motors. Він носить назву Maus і оцінений у 10,7 мільйона гривень або 381 тисяча доларів.

Maus являє собою кардинально модифікований Ford F-150 попереднього покоління, від якого залишились хіба що шасі та вікна. Рідкісний і дорогий автомобіль продають в колишній столиці Казахстану – Алмати.

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Позашляховик отримав повністю новий кузов і перероблений салон, а також іншу силову установку. Оптика запозичена у Range Rover 2010-х років.

Позашляховик отримав 22-дюймові колісні диски. Дорожній просвіт становить 310 міліметрів. Maus має “прямокутні” габарити: довжина 6000 міліметрів, ширина і висота – по 2300 міліметрів.

Інтер’єр оздоблений крокодиловою шкірою, а ззаду розміщено два роздільних крісла, відстань до яких від передніх сидінь становить 1 метр.

У рух автомобіль приводить 5,5-літровий мотор потужністю 650 кінських сил, який працює в парі з шестишвидкісним “автоматом” Ford.

Maus, очевидно, названий на честь Panzerkampfwagen VIII Maus – надважкого танка, спроектованого під керівництвом Фердинанда Порше. Він є найбільшим за масою танком з усіх, будь-коли втілених в металі. Було побудовано всього два екземпляри танка, жоден з яких у бойових діях участі не брав.