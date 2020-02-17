В Украине из 240 000 автомобилей 20 000 находится под арестом или залогом. Об этом сообщает система для работы с открытыми данными Opendatabot.

Отмечается, что причиной ареста транспортного средства может быть неуплаченный штраф, долги по коммуналке, кредит или открытое судебное производство.

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Проверять наличие арестов рекомендуют при покупке автомобиля не из салона, так как неизвестны истинные причины продажи этого авто. Особенно, если владелец продает его по доверенности или "по техпаспорту".

"На авто могут претендовать третьи лица, банки или государство. В случае его приобретения авто может быть изъято, а деньги не будут возвращены", – заявляют юристы.

Впрочем, как показывает практика, подавляющее большинство автомобилей, находящихся под арестом или в залоге, продолжают свободно ездить по украинским дорогам.

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