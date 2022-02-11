Короткий видеоролик, который демонстрирует переход раллийного болида из адски горячих песков пустыни в ледяную стужу за Полярным кругом. Полноценной электрической джимханы, похоже, придется еще подождать.

Знаменитый гонщик остался под приятным впечатлением от электрического болида для трофи “Дакар”, отметив, что “ничто не сравнится с пережитым опытом управления таким авто в подобных условиях”.

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Американский дрифтер Кен Блок имел длительный "роман" с Ford, но именно Audi его действительно вдохновила в подростковом возрасте. Теперь Audi предложила ему возможность ездить на RS Q e-tron для трофи-рейда по “Дакару”, а также скользить на автомобиле Audi quattro A2 Group B, который принимал участие в Ралли Финляндии 1983 года. А еще инженеры компании построили для гонщика электрический дрифт-кар, на котором он собирается устроить электрическую джимхану.

С Маттиасом Экстремом за рулем, Audi RS Q e-tron дебютировал в знаменитом ралли Дакар под стартовым номером 224. Хотя Экстрем занял только девятое место, RS Q e-tron все еще считается превосходным боевым электромобилем, который инженеры продолжают оптимизировать, чтобы подняться в следующих соревнованиях выше.

Недавно Audi отправила RS Q e-tron на соревнованиях GP Ice Race в австрийском Целль-ам-Зе, и американскому дрифтеру выпала возможность испытать этот дикий спортпрототип. Через несколько кругов Блок уже чувствовал себя в кабине, как дома.

“Audi RS Q e-tron дает феноменальные впечатления, хотя автомобиль, вероятно, чувствует себя более комфортно в пустыне, чем на снегу, – сказал Кен Блок. – Спасибо Маттиасу Экстрему, который терпеливо объяснил мне все особенности своего автомобиля. Нескольких минут за рулем было достаточно, чтобы понять дух этой машины”. Маттиас Экстрем ответил похвалой в адрес Блока, сказав, что тому понадобилось всего три круга, чтобы выйти на максимальную скорость.

Мы знаем от Audi, что Electrikhana с Кеном Блоком и электрическим Audi S1 e-tron quattro под названием Hoonitron выйдет через несколько месяцев, как последняя глава джимханы.